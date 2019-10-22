بمشاركة 212 فريقا طبيا.. تعرف على مواقع حملة صحة المرأة بـ كفر الشيخ

أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، جاهزية المحافظة التامة لحملة دعم صحة المرأة والتي تستهدف الكشف المبكر عن الفتيات والسيدات من سن 18 عامًا، وإجراء الفحوصات لهن بالمجان.





قالت الدكتورة رشا فكري، منسق عام الحملة بمحافظة كفر الشيخ، إن الحملة تضم 212 فريقًا طبيًا من الطبيبات والممرضات؛ لتقديم خدمات الكشف المبكر عن السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، وإجراء التوعية والفحص والعلاج المجاني.



