أفضل 10 وجهات سياحية في العالم 2020..القاهرة وتونس والمغرب في القائمة.. صور

قبل بداية العام الجديد يستعد الكثيرون حول العالم من الآن لتحديد وجهات سفرهم لقضاء يوم رأس السنة الميلادية فى أجمل الأماكن حول العالم، بينما يخط أخرون للذهاب إلى أماكن ذات طابع استرخائى للإستمتاع بفصل الشتاء على طريقتهم الخاصة.



إلا أن صحيفة ديلى ميل البريطانية قررت تسهيل المر على الملايين حول العالم، بعد الإستعانة بكتاب Lonely Planet، الذى قدم قوائم تحتوى على أفضل الوجهات للسفر حول العالم فى العام الجديد 2020.



واستعرض كتاب Lonely Planet القوائم، للمساعدة فى انتقاء أفضل الوجهات لقضاء العطلات فى العام المقبل، وكانت المفاجأة فى قائمة أفضل 10 مدن، الأولى سالزبورج، والثانية واشنطن، والثالثة القاهرة.



كما تعرض التقرير لقائمة أفضل الدول، وجاءت المغرب فى الترتيب التاسع على العالم بين قائمة أفضل 10 دول، بينما حلت العاصمة تونس فى المركز التاسع على مستوى العالم فى قائمة الأفضل مقابل القيمة.



قائمة أفضل 10 مدن:

1- سالزبورج - النمسا

2- واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية

3- القاهرة - مصر

4- جالواى - ايرلندا

5- بون - ألمانيا

6- لابازا - بوليفيا

7- كوشى - الهند

8- فانكوفر - كندا

9- دبى - الإمارات العربية المتحدة

10- دنفر - الولايات المتحدة الأمريكية



- قائمة أفضل 10 دول:

1- بوتان

2- انجلترا

3- شمال مقدونيا

4- أروبا

5- سوازيلاند

6- كوستاريكا

7- هوبندا

8- ليبيريا

9- المغرب

10- أوروجواى





قائمة أفضل 10 دول فى القيمة مقابل ما ستحصل عليه:

1- ِشرق إندونيسيا

2- بودابست - المجر

3- الهند

4- بوفالو - الولايات المتحدة الأمريكية

5- أزربيجان

6- صربيا

7- تونس

8- كيب تاون - جنوب إفريقيا

9- آثينا - اليونان

10- زنزيبار - تنزانيا



قائمة أفضل 10 مناطق:

1- طريق الحرير - وسط آسيا

2- لو مارش - إيطاليا

3- توهوكو - اليابان

4- مين - الولايات المتحدة الأمريكية

5- جزيرة لورد هاو - أستراليا

6- مقاطعة قويتشو - الصين

7- مقاطعة قادس - إسبانيا

8- شمال شرق الأرجنتين

9- خليج كفارنير - كرواتيا

10- غابات الأمازون البرازيلية

