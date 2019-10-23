أنوثة طاغية.. لاميتا فرنجية بـ اطلالة تثير إعجاب متابعيها

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها صورًا جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت لاميتا فرنجية وهى ترتدى فستان باللون البنفسجى، ووضعت ميك آب بألوان ملائمة لإطلالتها، وكان شعرها البني منسدلًا على كتفيها، وعلقت قائلة: "ابتسامتك هى شعارك خليها طبيعية".





يذكر أن أحدث أعمال فرنجية السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.



