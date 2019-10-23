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فن

أنوثة طاغية.. لاميتا فرنجية بـ اطلالة تثير إعجاب متابعيها

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:04 ص
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها صورًا جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لاميتا فرنجية وهى ترتدى فستان باللون البنفسجى، ووضعت ميك آب بألوان ملائمة لإطلالتها، وكان شعرها البني منسدلًا على كتفيها، وعلقت قائلة: "ابتسامتك هى شعارك خليها طبيعية".

يذكر أن أحدث أعمال فرنجية السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.

وشاركت لاميتا في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005 كما مثلت في مسلسل عصر الحريم وشاركت رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة".
أنوثة طاغية.. لاميتا فرنجية بـ اطلالة تثير إعجاب متابعيها
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