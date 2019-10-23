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منوعات

أصبحت لعنة.. إقبال كبير من الشباب على مصحات علاج إدمان الهواتف

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:05 ص
صدى البلد
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مريم صليب
لم يكن يعلم هذا الجيل أن تطور التكنولوجيا في أيام شبابه سيكون آفة بل لعنة تصيب حياته كلها و قد تتسبب في إصابته بالاكتئاب والملل والسمنة والانتحار أحياناً. 

سلطت "سي إن إن " الضوء على مصحات علاج إدمان الهواتف الذكية التي أنشأتها كوريا الجنوبية نظرا لإصابة عدد كبير من مواطنيها بإدمان الهواتف الذكية و ظهرت على شكل تكاسلهم عن العمل و تفريغ رأسهم من الأفكار وكسلهم عن الإنتاج. 

الكسل، الخوف، الاكتئاب أسباب كافية لدفع الحكومة في كوريا الجنوبية لإنشاء 16 مصحة في أنحاء البلاد، تقدم خدمات المساعدة للمراهقين من مدمني استخدام الهواتف الذكية.

حيث إن السلطة الحاكمة في كوريا الجنوبية وجدت أن 30% من الشباب الذي يتراوح أعمارهم بين 11 و19 مصابين بإدمان الهواتف الذكية التي قد تؤثر بالسلب على طريقة تفكيرهم بالمستقبل .
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