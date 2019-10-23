أصبحت لعنة.. إقبال كبير من الشباب على مصحات علاج إدمان الهواتف

لم يكن يعلم هذا الجيل أن تطور التكنولوجيا في أيام شبابه سيكون آفة بل لعنة تصيب حياته كلها و قد تتسبب في إصابته بالاكتئاب والملل والسمنة والانتحار أحياناً.





سلطت "سي إن إن " الضوء على مصحات علاج إدمان الهواتف الذكية التي أنشأتها كوريا الجنوبية نظرا لإصابة عدد كبير من مواطنيها بإدمان الهواتف الذكية و ظهرت على شكل تكاسلهم عن العمل و تفريغ رأسهم من الأفكار وكسلهم عن الإنتاج.





الكسل، الخوف، الاكتئاب أسباب كافية لدفع الحكومة في كوريا الجنوبية لإنشاء 16 مصحة في أنحاء البلاد، تقدم خدمات المساعدة للمراهقين من مدمني استخدام الهواتف الذكية.



