Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تيك توك يتخذ إجراءات ضد داعش

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:11 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصة سهلة يمكن للجميع استخدامها ولكن احذر الكأس الذي تشرب منه الماء، فيمكن لأي صاحب فكر شرير استخدامه في شرب الخمر أيضًا، كما فعل داعش في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

ووفقًا لما ورد في صحيفة "وول ستريت" اتخذ تطبيق تيك توك إجراءات ضد مقاطع الفيديو التي أطلقها داعش وكانت تحتوي على مشاهد جثث وأدعية داعشية، قررت الشركة حذف تلك المقاطع. 

وأعلنت شركة “بايتدانس” الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك أن ما يقوم به الدواعش من استخدام سيئ للغاية لذلك التطبيق يسيئ لسمعته ولن يسمحوا بتكرار تلك المشاكل . 

جدير بالذكر أن تطبيق الـ تيك توك أصبح مشهوراً عالمياً وله جمهور ومشاهير يقدمون من خلاله مقاطع فيديو في كل أنحاء العالم ووصل عددهم إلى 500 مليون شخص حتى الآن .
Advertisements

ترشيحاتنا

إيقاف طبيب بعد خلعه 10 أسنان لمريضة.. والنتيجة مفجعة

الأرصاد الجوية: توخوا الحذر البلاد ستتعرض لحالة من عدم الاستقرار ..فيديو

تسريبات تكشف الفائز بجائزة الكرة الذهبية

يحول جسمك لماكينة حرق.. نظام تخسيس سريع ومجرب

لإطلالة أنيقة.. اختاري الجيب البليسية في الجامعة والعمل والمناسبات

بدون إصابات.. سقوط أول منزل بسبب الأمطار فى منشية ناصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة

لإطلالة أنيقة.. اختاري الجيب البليسية في الجامعة والعمل والمناسبات

لكل عروسة بتجهز .. 10 أفكار للمطبخ الضيق