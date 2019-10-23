تيك توك يتخذ إجراءات ضد داعش

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصة سهلة يمكن للجميع استخدامها ولكن احذر الكأس الذي تشرب منه الماء، فيمكن لأي صاحب فكر شرير استخدامه في شرب الخمر أيضًا، كما فعل داعش في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.





ووفقًا لما ورد في صحيفة "وول ستريت" اتخذ تطبيق تيك توك إجراءات ضد مقاطع الفيديو التي أطلقها داعش وكانت تحتوي على مشاهد جثث وأدعية داعشية، قررت الشركة حذف تلك المقاطع.





وأعلنت شركة “بايتدانس” الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك أن ما يقوم به الدواعش من استخدام سيئ للغاية لذلك التطبيق يسيئ لسمعته ولن يسمحوا بتكرار تلك المشاكل .



