اخبار الفن | القصة الكاملة لخلاف زينة وأحمد عز.. عرض فيلم لما بنتولد في السينما اليوم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:









بدأت الخلافات بين كل من الفنان أحمد عز، والفنانة زينة، منذ عدة سنوات، بسبب انتشار خبر زواجهما السري، ومطالبة زينة لـ"عز" بضم حضانة طفلين، أكدت أنه والدهما، بينما رفض هو الاعتراف بهما من الأساس.









دعم "ياسين" نجل الفنان أحمد السقا، والده، قبل عرض فيلمه "العنكبوت" والمقرر له في اجازة نصف العام، ويقوم بتصوير أحداثه حاليا في القاهرة.









نشر الكينج محمد منير مقطع فيديو جديدة له عبر حسابه على "إنستجرام" من أغنيته وظهر محمد منير خلال الصورة وهو يؤدي أغنية "النيل".





قامت الفنانة نداء شرارة بغناء أغنية "لو كان يرضيك" للفنان عمرو دياب، ونشرت فيديو لها وهي تفعل ذلك، من خلال حسابها على إنستجرام.





تصدر هاشتاج مسلسل "شبر ميه" قائمة تريند مصر على "تويتر"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل عقب عرض الحلقات الأولى منه.





يعرض اليوم الأربعاء فيلم "لما بنتولد" فى دور عرض السينما، بعد عرضه العالمى الأول ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي بعد اختياره رسميا في قسم أفلام خارج المسابقة.



