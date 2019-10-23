الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة لمواجهة الأمطار.





وقرر المحافظ انعقاد غرفة الأزمات بكامل تشكيلها من الرابعة صباحًا برئاسة المحافظ وعضوية كل من السكرتير العام والسكرتير المساعد وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية والمرور.





وأشار المحافظ إلى انتشار جميع عناصر الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بجميع أنحاء المحافظة والسيطرة الكاملة على الحركة المرورية.



