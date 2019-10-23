كارثة في منزل رانيا فريد شوقي بسبب الأمطار

تعرضت الفنانة رانيا فريد شوقي لكارثة في منزلها بسبب الأمطار.



وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، قائلة : "حسبي الله ونعم الوكيل في المهندس اللي شطب البيت قال مهندس قال بلوة واتبلينا بيها منك لله البيت غرق ميه و اكباس الكهربا نزل منها مايه ربنا ستر و لحقنا فصلنا المفتاح الرئيسي منك لله و كل انسان معندوش ضمير في البلد و هموا الفلوس و بس حسبنا الله ونعم الوكيل".



من جهة أخرى، تواصل الفنانة رانيا فريد شوقي، تقديم عرض مسرحية «الملك لير» بشكل منتظم بجوار بطل العرض، النجم يحيى الفخراني.



"الملك لير" يشارك في بطولتها الى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي واحمد فهيم وايمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة وهي من إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.