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محافظات

غرفة عمليات لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار بالمناطق الأثرية في الإسكندرية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:08 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أعلن محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سقوط الأمطار من أجل سرعة التعامل مع أي تراكم للأمطار في مختلف المواقع الأثرية بالمحافظة.

وقال "متولي" في بيان، الأربعاء، أنه سوف تقوم الغرفة بمتابعة حالة المباني والمواقع الأثرية بالإسكندرية ومطروح وسيوة عن طريق التواجد المستمر والتصوير لأماكن الضرر إن وجد، وذلك نظرا لظروف الأحوال الجوية السيئة وكذا في حالة تراكم المياه لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عدم استقرار الطقس في عدد من محافظات الجمهورية من بينها الإسكندرية، واستمرار سقوط الأمطار حتى يوم الجمعة المقبل، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر في ظل الطقس المتقلب.
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