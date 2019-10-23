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توك شو

السيسى: قررنا زيادة الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية فى إفريقيا.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:10 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تقدر الرغبة الروسية فى تعزيز التعاون مع دول أفريقيا، لافتًا إلى أن المنتدى الاقتصادي يعزز الترابط ويسهم فى تدعيم القارة الافريقية وتنفيذ اجندة التنمية 2063، موضحًا أن مصر تقدر الرغبة الروسية فى تعزيز التعاون مع دول أفريقيا.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادى روسيا –افريقيا، ان تطلعات شعوبنا يجب أن تدفعنا جميعًا للتكاتف لتحقيق آمالهم وطموحاتهم المشروعة نحو السلام والاستقرار وتحتم علينا الاستفادة من التجارب الناجحة وعلى رأسها التجربة الروسية والتى تعكس قدرة على الانجاز والعمل.

وأردف أنه قررنا زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى فى افريقيا لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة المنشودة فى القارة ولا سيما أن شباب قارتنا ما دون 25 يشكلون 65% من سكانها مما يجعلهم قوة باذخة.
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