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تعليم

جامعة طنطا تفتح أبوابها للتعاون مع دول القارة السمراء: إشادة نيجيرية بمستشفيات جامعية..صور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:38 م
صدى البلد
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احمد علي
استقبل الدكتور مصطفي الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث وفدًا نيجيريًا رفيع المستوى لبحث سبل التعاون مع أقسام المستشفيات الجامعية، والأقسام الأكاديمية بكلية طب طنطا، وذلك بحضور الدكتور احمد غنيم عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور حسن التطاوي المشرف العام على المستشفيات الجامعية، والدكتور كمال عكاشة مدير المستشفى الرئيسي واستاذ الكلي بكلية طب طنطا.

وقال الدكتور كمال عكاشة منسق الزيارة: إن الوفد قام بجولة تفقدية بعدد من الاقسام الطبية بكلية الطب والمستشفيات الجامعية لمتابعة الإنجازات التي تتم على أرض الواقع، والتي شملت قسم الباثولوجيا بكلية الطب حيث أشادوا بالمستوى العالي في اجراء الفحوصات المناعية المختلفة، كما أشادوا بالمستوى المتميز والمتطور بقسم الطب الشرعي والسموم.

وأضاف "عكاشة" أن الوفد النيجيري تفقد أيضًا قسمي زراعة الكبد والكلى بالمستشفي التعليمي الجامعي واللذان يتم اجراء التراخيص الطبية اللازمة لهما لبدء العمل قريبًا، إضافة إلى قسم البصمة الجينية؛ حيث أشاد بما وصل اليه هذا القسم من انجازات تصل الى مرحلة العالمية إلى جانب قسم الغسيل الكلوي وقسم زراعة النخاع الذي يعد مفخرة بحق للمستشفيات الجامعية بوسط الدلتا.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الوفد عن شكرهم العميق لحفاوة الاستقبال ، آملين التعاون في القريب العاجل واجراء بروتكولات مع المستشفيات الجامعية بكلية الطب في شتى النواحي التخصصية.
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