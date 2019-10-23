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مرأة

بـ الأحمر.. أنغام تشعل السوشيال ميديا فى أحدث جلسة تصوير

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:41 م
صدى البلد
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نهى هجرس
شاركت الفنانة أنغام، متابعيها على السوشيال ميديا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وأطلت أنغام ببلوزة باللون الأسود ومطرزة بالدانتيل، وجاكيت باللون النبيتى مطعم بالنجوم السوداء الذى يبرز أناقتها وجمالها، وتركت شعرها الذهبى منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة لإكمال إطلالتها.

واعتمدت أنغام فى إطلالتها على الميكب بالألوان البنية والسوداء للعيون التى تبرز جمالها، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الغامق.

وعلقت على الصورة قائلة: new photoshoot

وجاءت تعليقات الجمهور: "أجمل وأحلى واحدة تغنى بالوطن العربى" و"يا روحى".
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