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أخبار العالم

سانا: دبابات وآليات عسكرية تنضم للجيش السوري في منطقة الجزيرة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:06 م
دبابات وآليات عسكرية
دبابات وآليات عسكرية تنضم للجيش السوري في منطقة الجزيرة
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دعاء أبوهشيمة
نشرت وكالة الانباء الرسمية السورية، في نبأ عاجل لها، بأن أرتالا جديدة للجيش السوري تضم دبابات وآليات عسكرية تدخل ريفي الرقة والحسكة لتعزيز انتشار الجيش في منطقة الجزيرة السورية.

كان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، أعلنا التوصل لاتفاق يتضمن نشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، وسحب المسلحين الأكراد لمسافة 30 كيلومترا عن الحدود التركية خلال 150 ساعة.

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