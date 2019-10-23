كشفتها خناقة العلمين .. حقيقة زواج زينة من أحمد عز دون علم أهلها

تداول رواد السوشيال ميديا مؤخرًا، فيديو لواقعة إعتداء شقيقة زينة على أحمد عز، بصفعه على وجهه داخل أحد المطاعم بالعلمين أثناء إجرائه حوارا صحفيا.



والغريب في الأمر أن أحمد عز لم يعرف هوية شقيقة زينة إلا عندما كشفت له عن شخصيتها، الأمر الذي يؤكد عدم معرفة أحمد عز بعائلة الفنانة زينة، فهذه الواقعة تثير التساؤلات حول زواجها منه دون علم أهلها، أو دون معرفة أحمد عز بعائلتها من الأساس.



يذكر أنه حدثت العديد من الخلافات بين أحمد عز وزينة حول إثبات نسب توأم زينة لعز، حيث رفض الأخير الاعتراف بهما، وقام بإنكار نسبهما له.