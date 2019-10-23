أنا صرت فى الشارع.. إنجى خورى تنهار من البكاء بعد قرار ترحيلها من لبنان بسبب قمر.. فيديو

نشرت الفنانة السورية انجى خورى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهى تبكى بشدة بعد قرار ترحيلها من لبنان على أثر الازمة التى نشبت بينها وبين الفنانة اللبنانية قمر وإلغاء إجازة الإقامة التي تحملها في لبنان.وعلقت انجى خورى خلال الفيديو قائلة : "تم إصدار قرار بترحيلى عن لبنان واعطونى مهلة 20 يوما فقط .. انا أذهب "أنا كده هبقى فى الشارع".ويأتى قرار ترحيل انجى خورى ترحيلها من لبنان في مدة لا تتجاوز 20 يومًا على خلفية أزمتها مع الفنانة اللبنانية قمر التى حرضت على ترحيلها لبنان.