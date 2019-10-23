مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك

تنظيم المنزل واختيار الديكورات المناسبة له بعناية من أهم التفاصيل التي تشغل بال العروس أثناء تجهيزات منزلها الجديد، لكن يغفلن العناية والاهتمام بالبلكون إذا كانت متواجدة، ويتركونها لوضع أشياء غير مهمة بها، لكنها قد تكون أفضل مكان بالمنزل إذا تم العناية بها جيدًا و اختيار ديكور بسيط لاستغلالها بشكل صحيح .



يمكنك استغلال البلكونة في وضع الغسالة بها، وهي فكرة قد لا تلقى قبولًا من معظم النساء اللاتي يفضلن وضع الغسالة بالمطبخ أو الحمام، لكن إذا كان منزلك صغيرًا ولا توجد مساحة بالمطبخ يمكنك وضعها في البلكونة وتصميم ديكور بسيط مع ديكور الأرفف لوضع مستلزمات الغسيل .



كما يمكنك استغلال البلكونة وترتيبها بشكل أنيق عصري، من خلال استخدام الديكور الخشبي مع الزرع و الورود والفازات البلاستيكية البسيطة .



إذا كانت مساحة البلكونة جيدة وغير صغيرة، يمكنك وضع طاولة صغيرة مع كراسي بلاستيكية أنيقة عصرية، وتصميم مكان صغير بالبلكونة للقهوة وهو الشائع باسم corner coffee .