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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. ميسي يقود برشلونة أمام سلافيا براغ فى دوري الأبطال

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:00 م
ليونيل ميسي فى دوري
ليونيل ميسي فى دوري أبطال أوروبا
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إسماعيل محمود
أعلن إرنستو فالفيردي ، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني ، تشكيل فريقه ، لملاقاة نادي سلافيا براغ التشيكي ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - لينجليه - جوردي ألبا

خط الوسط : فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسيكتس - أرثور ميلو

خط الهجوم : ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - لويس سواريز

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 4 نقاط مناصفة مع بروسيا دورتموند الألماني متصدر المجموعة بفارق الأهداف، بينما يحتل سلافيا المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.
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