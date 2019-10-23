دوري أبطال أوروبا.. ميسي يقود برشلونة أمام سلافيا براغ فى دوري الأبطال

أعلن إرنستو فالفيردي ، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني ، تشكيل فريقه ، لملاقاة نادي سلافيا براغ التشيكي ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى : تير شتيجن
خط الدفاع : نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - لينجليه - جوردي ألبا
خط الوسط : فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسيكتس - أرثور ميلو
خط الهجوم : ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - لويس سواريز
ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 4 نقاط مناصفة مع بروسيا دورتموند الألماني متصدر المجموعة بفارق الأهداف، بينما يحتل سلافيا المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى : تير شتيجن
خط الدفاع : نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - لينجليه - جوردي ألبا
خط الوسط : فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسيكتس - أرثور ميلو
خط الهجوم : ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - لويس سواريز
ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 4 نقاط مناصفة مع بروسيا دورتموند الألماني متصدر المجموعة بفارق الأهداف، بينما يحتل سلافيا المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.