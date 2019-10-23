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أخبار البلد

إيبارشية طهطا تستضيف أعمال تقييم مشروع 1000 معلم كنسي.. صور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:05 م
صدى البلد
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سامح سلام
استضافت كنيسة الشهيدين كيرياكوس ويوليطة أمه بطهطا بمقر مطرانية طهطا وجهينة بمحافظة سوهاج أعمال تقييم المجموعة الثالثة من مدربي ومتدربي مشروع 1000 معلم كنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة" في مرحلته الثانية وذلك لإيبارشيتي طهطا وجهينة، أبوتيج وصدفا والغنايم.

شارك في الورش التي خضعت للتقييم عشرون مدربًا و330 متدربًا تم تقسيمهم إلى 14 مجموعة تدريبية.

وتميزت إيبارشية طهطا وجهينة بأن قامت بتدريب 38 كاهنا خلال المرحلة الثانية، وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع 1000 معلم كنسي إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب عشرين ألف معلم كنسي. 

شارك في فاعليات التقييم القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الأباء الكهنة.
إيبارشية طهطا تستضيف أعمال تقييم مشروع 1000 معلم كنسي.. صور
إيبارشية طهطا تستضيف أعمال تقييم مشروع 1000 معلم كنسي.. صور
إيبارشية طهطا تستضيف أعمال تقييم مشروع 1000 معلم كنسي.. صور
إيبارشية طهطا تستضيف أعمال تقييم مشروع 1000 معلم كنسي.. صور
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