قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور

أقيمت اليوم فعاليات قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة بالجيزة ، التي شهد حضورها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء احمد راشد محافظ الجيزة.



وشهدت فعاليات القرعة حضور عدد من النقاد الرياضيين و محمود ابو رجيلة نجم الزمالك السابق وجمال علام رئيس الاتحاد السابق و مندوه الحسيني رئيس منطقة الجيزة وعادل عقل عضو مجلس الادارة.



وجاءت المنافسات في المسابقة كالتالي :