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رياضة

قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:13 م
فاعليات قرعة دوري
فاعليات قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة بالجيزة
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قسم الرياضة
أقيمت اليوم فعاليات قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة بالجيزة ، التي شهد حضورها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء احمد راشد محافظ الجيزة.

وشهدت فعاليات القرعة حضور عدد من النقاد الرياضيين و محمود ابو رجيلة نجم الزمالك السابق وجمال علام رئيس الاتحاد السابق و مندوه الحسيني رئيس منطقة الجيزة وعادل عقل عضو مجلس الادارة.

وجاءت المنافسات في المسابقة كالتالي :
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة| تعرف على المواجهات| صور
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