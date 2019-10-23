اهربي.. لهشام عباس تقترب من مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"



اقتربت اغنية "اهربي" للفنان هشام عباس من البوم "عامل ضجه" من تحقيق مليون مشاهدة علي موقع "يوتيوب"



من ناحية اخري طرح النجم هشام عباس،اليوم، أغنيته السادسة "أغلى من العين" -Lyrics Video- على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، وهى إحدى أغنيات ألبوم هشام الغنائي الجديد الذى يحمل عنوان "عامل ضجة" ومن المقرر طرحه فى الأسواق قريبا.



أغنية "أغلى من العين " من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحي وتوزيع توما.. يقول مطلع أغنية "أغلى من العين":



أغلى من العين بحبه وخطفنى حبة حبة

وليالى قلبى خبى خوفى لاتفتن عنيا

ويكون فى عونك ياللى مشغول البال تملى

حسيت بإيه قوللى دلنى هون علي.