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حوادث

انهيار منزل في شبين القناطر دون خسائر بشرية.. وإنذار لإخلاء آخر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:27 م
انهيار منزل
انهيار منزل
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إبراهيم الهوارى
شهدت قرية منشأة الكرام التابعة لمدينة شبين القناطر محافظة القليوبية انهيار منزل قديم مكون من طابقين دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بسقوط منزل غير مأهول بالسكان مكون من طابقين بقرية منشأة الكرام التابعة لمدينة شبين القناطر بشارع المسجد الشرقى مبنى بالطوب اللبن ملك المواطنة زينب الصياد وبجواره منزل المواطن جمال أبو يحيى مبني بالطوب اللبن أيضًا مهدّد بالانهيار فى حالة رفع أنقاض المنزل المنهار.

وانتقل غريب أحمد، رئيس مدينة شبين القناطر، وتمت معاينة المنزل وأخذ تعهداً على سكان المنزل المجاور بالإخلاء حفاظًا على أرواحهم وحياة المواطنين الآخرين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
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