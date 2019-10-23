انهيار منزل في شبين القناطر دون خسائر بشرية.. وإنذار لإخلاء آخر

شهدت قرية منشأة الكرام التابعة لمدينة شبين القناطر محافظة القليوبية انهيار منزل قديم مكون من طابقين دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.





تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بسقوط منزل غير مأهول بالسكان مكون من طابقين بقرية منشأة الكرام التابعة لمدينة شبين القناطر بشارع المسجد الشرقى مبنى بالطوب اللبن ملك المواطنة زينب الصياد وبجواره منزل المواطن جمال أبو يحيى مبني بالطوب اللبن أيضًا مهدّد بالانهيار فى حالة رفع أنقاض المنزل المنهار.



