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تحذير من تقلبات الجو.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الأيام القادمة .. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:33 م
أمطار وسيول
أمطار وسيول
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عمرو ممدوح
قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بفعل التغيرات المناخية، مر شهر من فصل الخريف دون انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» أنه خلال الأيام القادمة من المتوقع تزايد سقوط الأمطار على المدن الساحلية، مشيرا إلى أنه من الوارد أن نشهد تقلبات جوية أكثر عنفا خلال فصل الخريف.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحالية تتمثل فى الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة عن المعدلات خلال الفترة السابقة.
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