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أخبار العالم

السراج يتحدث عن وجود قوات تركية في ليبيا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:39 م
رئيس حكومة الوفاق
رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج
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أحمد محرم
أجرت قناة "روسيا اليوم" لقاءً مع رئيس حكومة الوفاق الليبية في طرابلس فايز السراج، تطرق خلاله إلى علاقة حكومته بتركيا.

وزعم السراج، خلال اللقاء، أنه لا توجد قوات تركية على أراضي ليبيا الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق، مؤكدا أن طرابلس تتعاون مع أنقرة في عدة مجالات من بينها المجال الأمني.

وكان الجيش الوطني الليبي قد اتهم تركيا منتصف الشهر الحالي بتهريب المسلحين والإرهابيين إلى الأراضي الليبية، لإشعال الموقف في البلاد.

وأشار العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إلى أن تركيا باتت شريكة في الحرب ضد الجيش الليبي الذي لن يتراجع عن مهمة تحرير البلاد، مشيرًا إلى أن أنقرة تنقل إرهابيين عبر مطاراتها ومنافذها وحدودها، وهو ما يجعلها متورطا رئيسيا في دعم الإرهاب، متهما أنقرة بالمساهمة في نقل عدد من الإرهابيين لليبيا.

وأضاف السراج في لقاء مع "روسيا اليوم" أن مشاركة ليبيا في قمة روسيا إفريقيا يؤكد عمق علاقة طرابلس مع موسكو.

وأفاد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية بأن لدى طرابلس علاقات جدية مع روسيا، مشيرا إلى وجود اتفاق موسع مع موسكو منذ العام 2008 تعمل بلاده على مراجعتها، بالإضافة إلى مراجعة المشاريع المتوقفة وحث الشركات الروسية للعودة للاستثمار.

وأوضح رئيس حكومة الوفاق أنهم على تواصل مع الأوروبيين، مشيرا إلى أن الكل يبحث عن مصالحه سواء السياسية أو الاقتصادية.

وبشأن الأموال المجمدة بقرار أممي، صرح السراج بأن بلاده لم تطالب برفع التجميد وإنما طالبت بمراجعة تلك الودائع، قائلا إن طرابلس تتابع مع الجهات الدولية عملية تداول الأموال في البنوك.
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