تعليق ناري لـ عضو مجلس الأهلي على تجدد إصابة محمد محمود بـ الرباط الصليبي

حرص محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، علي توجيه رساله هامة لمحمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.



وقال الجارحي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"نحزن ولا نيأس.. هكذا تعلمنا في الأهلي وأنت أحد فرسان كتيبة القلعة الحمراء.. افتقدناك وكنا ننتظر عودتك بشغف ولكن شدة الابتلاء من علامات حب الله للعبد".



واضاف:"الرباط الصليبي لم يعد غولا ولأنك من طينة اللاعبين الكبار ونرى فيك مستقبل خط وسط الأهلي فستعود أقوى مما كنت عليه وسندعمك وننتظر عودتك.. ألف سلامة يا محمد محمود".

