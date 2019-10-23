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رياضة

تعليق مؤثر من أحمد حسن على إصابة محمد محمود لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:22 م
احمد حسن
احمد حسن
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مصطفى كرم
علّق أحمد حسن، لاعب المنتخب المصري السابق على خبر الاشتباه في إصابة محمد محمود لاعب النادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي. 

وغرّد احمد حسن عبر تويتر قائلا "‏حزنت جدا للخبر المتداول عن تجدد إصابة محمد محمود، لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي، وأتمنى من الله أن تكون الإصابة غير ذلك ولكن في كل الأحوال أتمنى له الشفاء العاجل والصبر على الابتلاء لأنه لاعب واعد وموهبة كبيرة ننتظر منها الكثير".

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

قرّر النادي الأهلي إرسال الأشعة الخاصة بلاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم محمد محمود إلى الطبيب الألماني للاطمئنان علي حالة اللاعب.
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