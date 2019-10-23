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فن

بعد النجاح الكبير.. إنتاج جزء جديد من فيلم JOKER

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:20 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
أفادت عدة تقارير عالمية أن صناع فيلم جوكر بصدد التحضيرات لجزء جديد بعد النجاح الكبير وحالة الجدل الذى حققها الفيلم وحصده لإيرادات خيالية.

وتدور أحداث الفيلم حول "آرثر فليك" الممثل الكوميدي الفاشل، الذي لا يحظى بتقدير المجتمع فيصيبه الجنون ويبدأ الانتقام، ويجسد خواكين فينكس شخصية آرثر الذي يتحول إلى الجوكر لاحقًا.

ويأتي هذا الفيلم الفيلم بعد مرور 11 عاما على عمل المخرج كريستوفر نولان The Dark Knight التي اشتهر من خلالها الراحل هيث ليدجر بشخصية "الجوكر" التي نال عنها جائزة الأوسكار بعد رحيله.

وتصدر فيلم Joker لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس، حيث يعرض في أكثر من 4370 دار عرض.

فيلم جوكر Joker مصنف للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.
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