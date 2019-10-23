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فن

قبل انطلاقه.. أيام قرطاج السينمائية يدخل السجن

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:37 م
ايام قرطاج السينمائية
ايام قرطاج السينمائية
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محمد نبيـل
أعلنت إدارة مهرجان "أيام قرطاج السينمائية"،في دورته التي تنعقد من 26 اكتوبر الجارى وتستمر حتى 2 نوفمبر ، أنها خصصت سبعة عروض سينمائية في السجون التونسية، لتمكين المساجين من المشاركة في الدورة.

وستعرض هذه الأفلام بحضور مخرجيها وأبطالها، وستعقد أيضا جلسات حوار مع المساجين، وتم إختيار سبعة أفلام للعرض في السجون، وهي فيلم "عرايس الخوف" الذي يفتتح العروض يوم 27 الجاري في السجن المدني في المرناقية، وفيلم "فتح الله TV" بالسجن المدني في برج الرومي، وفيلم "عالعارضة" في السجن المدني بصواف.

كما وقعت برمجة فيلم "صباح الخير" في السجن المدني بالقصرين، وفيلم "مبروك حبيب" في مركز الطفولة الجانحة بسيدي الهاني، وفيلم "لما بنتولد" في السجن المدني بالمسعدين، وفيلم "فترية" بالسجن المدني للنساء في منوبة.
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