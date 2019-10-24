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أخبار العالم

روسيا توقع عقدا مع النيجر لتزويدها بمروحيات من طراز Mi-35

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:45 ص
صدى البلد
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أ ش أ
وقعت روسيا والنيجر، اليوم /الخميس/، عقدا لتزويد الأخيرة بـ12 مروحية قتالية من (طراز Mi-35)؛ لمواجهة منظمة بوكو حرام الإرهابية، وذلك خلال فعاليات القمة والمنتدى الاقتصادي (روسيا/إفريقيا) المنعقدين في مدينة سوتشي الروسية.
وقال وزير خارجية النيجر كالا أنكوراو- وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" - إن المروحيات ستستخدم لمواجهة منظمة بوكو حرام الإرهابية، مشيرا إلى أن أكثر من 100 عسكري نيجيري يستكملون دراستهم في الأكاديميات العسكرية الروسية، وأنهم يفضلون العمل بمعدات روسية عند عودتهم إلى بلادهم للخدمة.
وانطلقت، أمس /الأربعاء/، في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود القمة والمنتدى الاقتصادي "روسيا/إفريقيا" بمشاركة نحو 40 رئيس دولة وحكومة إفريقية.
ويهدف الحدث إلى تنمية التعاون بين موسكو والدول الإفريقية، وتعمل موسكو منذ سنوات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة السمراء.
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