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برلمان

برلماني: الفيوم تعاني أزمة مواصلات.. والحل فى النقل العام

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:07 ص
المواصلات العامة
المواصلات العامة
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أسامة علي
أكد اللواء أشرف إسكندر عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم، أن مواطنى المحافظة يعانون بصورة كبيرة من المواصلات، خاصة فى موسم المدارس، مما يجعل المواطنين عرضة لاستغلال سائقى المواصلات الخاصة.

وطالب أشرف إسكندر خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، بتوفير مواصلات النقل العامة بالمحافظة فى اسرع وقت ممكن تيسيرا على المواطنين بمحافظة الفيوم.

يشار إلى أن النائب رضوان الزياتي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أعلن تقدمه بطلب إحاطة لوزير النقل ووزارة التنمية المحلية لإنشاء شركة قابضة للنقل، على أن تكون لها فروع فى جميع محافظات مصر، وتوفر خدمات النقل الجماعى بين مراكز كل محافظة.

وأكد رضوان الزياتي أن هذا الأمر يخلق فرص عمل لكثير من الشباب، إضافة إلى أنه سيمثل مصدر دخل لكل محافظة.
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