مظاهرات مؤيدة لرئيس جمهورية لبنان أمام قصر بعبدا

بينما تستمر مظاهرات اللبنانيين في يومها الثامن ضد الحكومة، تندلع مظاهرات أخرى مؤيده لرئيس لبنان العماد ميشال عون، وفق ما أوردت صحف لبنانية.



قال منسّق قضاء لبنان الجنوبي وبيروت الثانية في "التيار الوطني الحر" ربيع طراف، إنه توجد أمام قصر العدل في بعبدا، وقفة تضامنية مع الرئيس ميشال عون بعنوان "الحرب على الفساد".



وأضاف طراف من أمام قصر العدل: "جئنا اليوم إلى قصر العدل في بعبدا لنقول للقاضية غادة عون أنّنا مع القضاء وتحت العلم اللبناني الذي لن نتاجر به، ونحن اللبنانيون نحبّ الحرية وإنّه ليس كل من صار وزيرًا أو نائبًا أصبح لصًا وشعارنا (ليس كلنا ليس كلنا) وقدمنا اقتراحًا لاستعادة الأموال المنهوبة واليوم نحن مدعوون للمجيء إلى قصور العدل لإحقاق الحق والرئيس ميشال عون هو خط أحمر، وهو الجبل الذي لا يتزحزح وحصانتنا هو الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية".



وتابع: "نطالب بفضح السارقين والفاسدين والحرب على الفساد، بدأت وكل واحد متّهم وكل من يُستدعى عليه أن يمثل أمام القضاء".



