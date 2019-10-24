في ذكرى الفنان محمد توفيق.. تعرف على أبرز أعماله الفنية

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان والمخرج المصري الكبير محمد توفيق، الذي رحل عن عالمنا في عام 2003 بعد صراع مع المرض تاركا بصمته في التلفزيون والسينما، حيث أخرج واحدا من أهم الأعمال الدرامية وهو مسلسل "لن أعيش في جلباب ابي"، من خلال هذا التقرير نعرض مشواره الفني:





ولد محمد توفيق عام 1908 في مدينة "طنطا" ثم انتقل مع أسرته للعيش في منطقة "حلوان" والتحق بمعهد التمثيل في مطلع الثلاثينات بعد تأسيسه، وسافر إلى المملكة المتحدة ليدرس التمثيل وتعلم على يد الفنان الراحل لورنس أوليفيه كما انه عمل مخرجا بالقسم العربي في الإذاعة البريطانية.





بينما عاد الي مصر في مطلع الأربعينيات وشارك في العديد من الأفلام أبرزها :السوق السوداء _ بابا أمين حسن ونعيمة عيون الصقر.





وصرح محمد توفيق من خلال لقاء نادر له بأنه يحب منطقة حلوان كثيرا وفي منزله القديم كان يجلس بالساعات لأستماع مزيكا السيرك ويحبها كثيرا، كما أضاف أنه بدأ يحب الفن وهو في الثامنة من عمره.





كما حصد العديد من الجوائز والأوسمة من أبرزها : وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي من الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1979.



