أخبار الحوادث.. تغريم منتصر الزيات وأخرين فى قضية إهانة القضاء.. مصرع طالبة أثناء ذهابها للمدرسة صعقا بالكهرباء في كفر الزيات

نشر قسم الحوادث بـ «صدى البلد» خلال الساعات الماضية، عددًا من اخبار الحوادث تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
وفى مستهل اخبار الحوادث جاء خبر استقبال وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة لسجني النساء بالقناطر والمرج العمومى .. صور
وفى مستهل اخبار الحوادث جاء خبر استقبال وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة لسجني النساء بالقناطر والمرج العمومى .. صور
وفى مستهل اخبار الحوادث جاء خبر استقبال قطاع السجون وفدا من أعضاء ( المجلس القومى لحقوق الإنسان " لزيارة نزلاء سجنى (النساء بالقناطر والمرج العمومى) .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لـ إهانة القضاء.. إلزام منتصر الزيات وآخرين بدفع مليون جنيه في الدعوى المدنية.. صور
وكذلك من اخبار الحوادث بقضاء محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 17، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إهانة القضاء" والتي تضم المحامى منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل ومحمد منيب ومحمد العمدة و6 آخرين بإلزام منتصر الزيات ومحمد العمدة وعبدالحليم قنديل وآخرين بدفع مليون جنيه في الدعوى المدنية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
غرامة 30 ألف جنيه لـ منتصر الزيات و3 آخرين.. وسقوط التهمة عن قنديل في إهانة القضاء
قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 17، بحكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ " إهانة القضاء " والتي تضم المحامى منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل ومحمد منيب ومحمد العمدة و6 آخرين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عدم مغادرة منزله.. إخلاء سبيل وزير عدل عهد الإخوان بتدابير احترازية
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اخلاء سبيل أحمد سليمان وزير العدل السابق في عهد الاخوان، في القضية رقم 623، بتدابير احترازية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
العثور على 75 طن ملح طعام فاسد داخل مصنع بدون ترخيص في المرج
ألقى ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة، القبض على المسئول عن مصنع ملح طعام، كائن في شارع خالد أبو الجندي، دائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تأجيل محاكمة بديع و71 آخرين في اقتحام قسم العرب لـ 28 نوفمبر
قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و71 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بينهم 62 متهما محبوسين، و10 آخرين مفرج عنهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام قسم شرطة العرب" لـ 28 نوفمبر لمرافعة الدفاع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مرافعة النيابة في اقتحام قسم العرب: الإخوان حولوا مصر لنهر من الدماء بـ اسم الدين
أستأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع المحاكم بطره جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و70 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بينهم 61 متهما محبوسين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام قسم شرطة العرب".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الثأر كلمة السر.. ضبط مرتكبى واقعتي قتل بالمنيا
نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا من كشف ملابسات مقتل مزارعين بمركز شرطة ملوى بسبب مشاجرة بين أحدهم ونجل الآخر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 3 مسئولين في الإسكندرية استولوا على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم
تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط 3 من المسئولين عن إدارة مخبز لإنتاج الرغيف البلدى المدعم بدائرة قسم شرطة العامرية أول.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع مسجل خطر بمنطقة السحر والجمال في تبادل إطلاق النار مع الشرطة
لقى عنصر إجرامي بمنطقة السحر والجمال مصرعه فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء استهدافه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وزارة الداخلية توافق على التماس 3 نزلاء بزيارة زوجاتهم في سجن دمنهور
استجاب قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية، لالتماس 3 من نزلاء سجن دمنهور "رجال"، بزيارة زوجاتهم من نزيلات سجن دمنهور "نساء"، حيث تمت الزيارة بسجن دمنهور للرجال.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب الأمطار.. مصرع طالبة أثناء ذهابها للمدرسة صعقا بالكهرباء في كفر الزيات
شهدت قرية قصر بغداد بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، مصرع طالبة بالصف السادس الابتدائي صعقا بالكهرباء بسبب ماس كهربائي نتيجة الأمطار التى تعرضت لها القرية صباح اليوم، أثناء ذهابها للمدرسة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
20 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات وغسيل الأموال
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم متهمين إثنين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك ولجوئهما لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لـ إهانة القضاء.. إلزام منتصر الزيات وآخرين بدفع مليون جنيه في الدعوى المدنية.. صور
وكذلك من اخبار الحوادث بقضاء محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 17، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إهانة القضاء" والتي تضم المحامى منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل ومحمد منيب ومحمد العمدة و6 آخرين بإلزام منتصر الزيات ومحمد العمدة وعبدالحليم قنديل وآخرين بدفع مليون جنيه في الدعوى المدنية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
غرامة 30 ألف جنيه لـ منتصر الزيات و3 آخرين.. وسقوط التهمة عن قنديل في إهانة القضاء
قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 17، بحكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ " إهانة القضاء " والتي تضم المحامى منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل ومحمد منيب ومحمد العمدة و6 آخرين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عدم مغادرة منزله.. إخلاء سبيل وزير عدل عهد الإخوان بتدابير احترازية
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اخلاء سبيل أحمد سليمان وزير العدل السابق في عهد الاخوان، في القضية رقم 623، بتدابير احترازية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
العثور على 75 طن ملح طعام فاسد داخل مصنع بدون ترخيص في المرج
ألقى ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة، القبض على المسئول عن مصنع ملح طعام، كائن في شارع خالد أبو الجندي، دائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تأجيل محاكمة بديع و71 آخرين في اقتحام قسم العرب لـ 28 نوفمبر
قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و71 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بينهم 62 متهما محبوسين، و10 آخرين مفرج عنهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام قسم شرطة العرب" لـ 28 نوفمبر لمرافعة الدفاع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مرافعة النيابة في اقتحام قسم العرب: الإخوان حولوا مصر لنهر من الدماء بـ اسم الدين
أستأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع المحاكم بطره جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و70 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بينهم 61 متهما محبوسين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام قسم شرطة العرب".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الثأر كلمة السر.. ضبط مرتكبى واقعتي قتل بالمنيا
نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا من كشف ملابسات مقتل مزارعين بمركز شرطة ملوى بسبب مشاجرة بين أحدهم ونجل الآخر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 3 مسئولين في الإسكندرية استولوا على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم
تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط 3 من المسئولين عن إدارة مخبز لإنتاج الرغيف البلدى المدعم بدائرة قسم شرطة العامرية أول.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع مسجل خطر بمنطقة السحر والجمال في تبادل إطلاق النار مع الشرطة
لقى عنصر إجرامي بمنطقة السحر والجمال مصرعه فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء استهدافه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وزارة الداخلية توافق على التماس 3 نزلاء بزيارة زوجاتهم في سجن دمنهور
استجاب قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية، لالتماس 3 من نزلاء سجن دمنهور "رجال"، بزيارة زوجاتهم من نزيلات سجن دمنهور "نساء"، حيث تمت الزيارة بسجن دمنهور للرجال.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب الأمطار.. مصرع طالبة أثناء ذهابها للمدرسة صعقا بالكهرباء في كفر الزيات
شهدت قرية قصر بغداد بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، مصرع طالبة بالصف السادس الابتدائي صعقا بالكهرباء بسبب ماس كهربائي نتيجة الأمطار التى تعرضت لها القرية صباح اليوم، أثناء ذهابها للمدرسة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
20 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات وغسيل الأموال
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم متهمين إثنين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك ولجوئهما لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.