بدون أدوية.. علاج ضغط الدم والكولسترول بنوع من المكسرات

فوائد صحية عديدة لتناول الفستق، فهو يحتوى على كم كبير من الدهون الصحية ويعد مصدرا جيدا للبروتين والألياف ومضادات الأكسدة.



والأكثر من ذلك ، أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وصحة القلب والأمعاء.



فيما يلي 5 فوائد صحية لتناول الفستق يقدمها موقع هيلث لاين..



1. غنى بالفيتامينات



الفستق واحد من الأطعمة الغنية بفيتامين B6 الموجودة حولها ويساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم وتشكيل الهيموجلوبين.



2. مضادات الأكسدة



الفستق غنى بمضادات الأكسدة الضرورية لصحتك والتى تمنع تلف الخلايا وتلعب دورا رئيسيا في الحد من خطر الإصابة بالأمراض، مثل السرطان ويحافظ فى الوقت نفسه على صحة العين.



3 . سعرات أقل



الفستق يحتوي على سعرات حرارية أقل فهو غني بالألياف والبروتين ، وكلاهما يزيد من الشعور بالامتلاء ويساعدك على تناول كميات أقل .



4. تعزيز بكتيريا الأمعاء صحيا



الفستق غني بالألياف ، وهو أمر جيد لبكتيريا الأمعاء. تناول الفستق قد يزيد من عدد البكتيريا التي تنتج الأحماض الدهنية المفيدة قصيرة السلسلة مثل الزبدات.



5. قد يخفض الكولسترول وضغط الدم



بالإضافة إلى كونها عالية في مضادات الأكسدة ، قد يخفض الفستق نسبة الكولسترول في الدم ويحسن ضغط الدم ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، علاوة على ذلك ، يبدو أن الفستق يخفض ضغط الدم أكثر من المكسرات الأخرى.

