Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون أدوية.. علاج ضغط الدم والكولسترول بنوع من المكسرات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:39 م
ضغط الدم
ضغط الدم
Advertisements
لمياء الياسين
فوائد صحية عديدة لتناول الفستق، فهو يحتوى على كم كبير من الدهون الصحية ويعد مصدرا جيدا للبروتين والألياف ومضادات الأكسدة.

والأكثر من ذلك ، أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وصحة القلب والأمعاء.

فيما يلي 5 فوائد صحية لتناول الفستق يقدمها موقع هيلث لاين..

1. غنى بالفيتامينات

الفستق واحد من الأطعمة الغنية بفيتامين B6 الموجودة حولها ويساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم وتشكيل الهيموجلوبين. 

2. مضادات الأكسدة

الفستق غنى بمضادات الأكسدة الضرورية لصحتك والتى تمنع تلف الخلايا وتلعب دورا رئيسيا في الحد من خطر الإصابة بالأمراض، مثل السرطان ويحافظ فى الوقت نفسه على صحة العين. 

3 . سعرات أقل

الفستق يحتوي على سعرات حرارية أقل فهو غني بالألياف والبروتين ، وكلاهما يزيد من الشعور بالامتلاء ويساعدك على تناول كميات أقل .

4. تعزيز بكتيريا الأمعاء صحيا

الفستق غني بالألياف ، وهو أمر جيد لبكتيريا الأمعاء. تناول الفستق قد يزيد من عدد البكتيريا التي تنتج الأحماض الدهنية المفيدة قصيرة السلسلة مثل الزبدات.

5. قد يخفض الكولسترول وضغط الدم

بالإضافة إلى كونها عالية في مضادات الأكسدة ، قد يخفض الفستق نسبة الكولسترول في الدم ويحسن ضغط الدم ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، علاوة على ذلك ، يبدو أن الفستق يخفض ضغط الدم أكثر من المكسرات الأخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد العسل الأسود قبل النوم لعلاج أمراض غير متوقعة

لن تصدقى .. فاكهة غير متوقعة غنية ببكتريا تحمي من السكتة الدماغية

يقي من أمراض القلب ويحافظ على الوزن.. فوائد مذهلة لـ خل التفاح

لخسارة الوزن.. 3 فوائد غير متوقعة لهذا النوع من المكسرات

ترشيحاتنا

شطة: الأول ووصيف دوري الأبطال وبطل الكونفيدرالية يشاركون بمونديال الصين

ريحتك وحشة وعاملة زي الفيل.. إنجى وجدان تتعرض للتنمر وترد بعنف

فيديوجراف| سعر صادم لـ حذاء منى زكي في دبي

مرتجي كلمة السر.. تفاصيل إنهاء أزمة الأهلي والنجم الساحلي علي كوليبالي في سويسرا

لمدة 8 ساعات.. انقطاع المياه في الجيزة غدا الجمعة

حارس الإسماعيلي يفتح النار على الجهاز الفني ويهدد بالاعتزال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

60 صورة تكشف خطة الآثار لإنقاذ كنوز المعز من الغرق في الأمطار

بفستان فرح.. ريهام أيمن تخطف الأنظار.. والجمهور: هتجوزى تانى

بـ طرحة على الرأس.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار على السوشيال ميديا