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رياضة

الزمالك يحدد موعد تحركه إلى ملعب السلام

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:34 م
صدى البلد
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ملك موسى
حدد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق نادي الزمالك لكرة القدم، السادسة الا ربعا للتحرك من فندق إقامة الفريق إلى ملعب السلام استعدادا للقاء جينيراسيون فوت السنغالي في اياب دور الــ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في الثامنة مساء اليوم.

ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، و سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم أندية أول أغسطس الأنجولي، زيسكو الزامبى، مازيمبى الكونغولى، فيما و الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.
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