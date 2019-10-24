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برلمان

حب الوطن يوزع الجاكيت المدرسي لـ 23 مدرسة بالعياط.. اليوم

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:39 م
ائتلاف حب الوطن
ائتلاف حب الوطن
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معتز الخصوصى
يواصل ائتلاف حب الوطن، دوره الخدمي، و يسبق الجميع، بالنظر لأبنائنا من الطلبة الأكثر احتياجا، ويوفر جواكت مدرسية، مجانا، اليوم الخميس، لطلبة 33 مدرسة شاملة مدارس التربيه الفكريه، ذوى الاحتياجات الخاصة، بإدارة العياط التعليمية، بمحافظة الجيزة.

تأتي فعالية اليوم، بتنسيق و تنفيذ بدور جمال مسئول المتابعة للمبادرات الخدمية بائتلاف حب الوطن، وفدي عطيه منسق مركز العياط بالائتلاف، محمد جمال داود عضو أمانة الشباب بالجيزة، و فريق العمل المتميز " آيات جمال، رنا ذهدى، اميرة محمد، و حضور مدير الإدارة التعليمية سمير حجازى والعمدة محمد عباس داود، ومدير المشاركة المجتمعية ومديري المدارس والاخصائيات الاجتماعيات.

جاء ذلك برعاية وتوجيهات النائب جمال عبدالناصر عقبي نائب رئيس الائتلاف للعمال الأمين العام لائتلاف حب الوطن بمحافظة الجيزة، الدكتور مجدي علام رئيس ائتلاف حب الوطن.

من جانبه قال الكاتب الصحفي أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، إننا ننظر للطلاب الاكثر احتياجا، الذين لا تسمح ظروفهم المعيشية بشراء جواكت مدرسية، و نوفرها مجانا، متابعا، إن ائتلاف حب الوطن، باهتمامه بالطلبة الأكثر احتياجا، ينجح في مواصلة عطائه الخدمي المتميز، لكل ما يهم المواطن المصري، و خاصة في مجالات الصحة و التعليم و الزراعة، لأنها المكون الرئيسي لأي تقدم أو تنمية.

وأضاف عقبي، أن هذا يمثل تفاعلا كبيرا من قبل الائتلاف مع برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في ولايته الثانية، بضرورة الاهتمام بالصحة و التعليم، لتحقيق التنمية المستدامة التي طالما حلم بها المواطن المصري.
حب الوطن يوزع الجاكيت المدرسي لـ 23 مدرسة بالعياط.. اليوم
حب الوطن يوزع الجاكيت المدرسي لـ 23 مدرسة بالعياط.. اليوم
حب الوطن يوزع الجاكيت المدرسي لـ 23 مدرسة بالعياط.. اليوم
حب الوطن يوزع الجاكيت المدرسي لـ 23 مدرسة بالعياط.. اليوم
حب الوطن يوزع الجاكيت المدرسي لـ 23 مدرسة بالعياط.. اليوم
حب الوطن يوزع الجاكيت المدرسي لـ 23 مدرسة بالعياط.. اليوم
حب الوطن يوزع الجاكيت المدرسي لـ 23 مدرسة بالعياط.. اليوم
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