انا صاحب الكورة | محمد صلاح وماني حبايب.. القصة كاملة فى ملخص فوز ليفربول برباعية على جينك .. فيديو

حقق ليفربول الإنجليزي فوزا سهلا على مضيفه جينك البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب لومينوس أرينا، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة" تحليلًا فنيًا لمباراة ليفربول وجينك البلجيكي والتي انتهت لصالح الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف ، سجل تشامبرلين هدفين وساديو ماني هدفا ومحمد صلاح هدفا ، بينما سجل لاعب جينك هدفا شرفيا فى الدقيقة 88.



ويتناول التحليل أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها يورجن كلوب المدير الفني لليفربول خلال أحداث المباريات.



ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل محمد شوقى، الذى نجح فى خطف الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.