أمين البحوث الإسلامية يبحث خطط التوعية مع مديري مناطق وعظ الجمهورية

التقى الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، مديري عموم مناطق الوعظ، لبحث ومناقشة سير العمل بمناطق الوعظ على مستوى الجمهورية ووضع استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بالمتابعة المستمرة لمناطق الوعظ وتفعيل دور الوعاظ في كل المحافظات.



وناقش الأمين العام ومساعديه خلال اللقاء خطة عمل مناطق الوعظ خلال المرحلة المقبلة والتي تنفذ ضمن استراتيجية الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر، وعلاقة تلك الخطط بواقع الناس واحتياجاتهم الحقيقية، فضلا عن التنسيق المستمر مع الإدارات المركزية لمؤسسات الدولة المختلفة في المحافظات كمراكز الشباب والتربية والتعليم وقصور الثقافة وغيرها من أمكان تجمعات الشباب والطلاب.



وأكد الأمين العام أننا في مرحلة دقيقة مليئة بالتحديات تحتاج منا جميعا إلى بذل مزيد من الجهود وتحمل الأعباء، فالمجتمع بحاجة ملحة إلى المعرفة في الكثير من الأمور التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، كما أن ثقة الناس بالأزهر وعلمائه الأجلاء تزيد من تلك الأعباء وتفرض علينا مسئولية إضافية، مشيرًا إلى ضرورة تشديد المتابعة المستمرة لمناطق الوعظ لضبط سير العمل اليومي، مع تكثيف القوافل الثابتة والمتحركة لتحقيق مزيدًا من التواصل مع الناس وتحصينهم من مخاطر الفكر المتطرف.



كما ناقشت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات مع مديري العموم أهمية تفعيل دور الواعظات، وتكثيف مشاركتهن في الجوانب التوعوية في المحافظات من خلال الاتصال المباشر مع السيدات وتوعيتهن بالدور الرئيس في الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع.



فيما طالب الأمين المساعد للدعوة مديري العموم بالمتابعة اليومية لخطط انتشار الوعاظ في القرى والمراكز وإعداد تقارير يومية بنتائج العمل والأداء الأسبوعي والشهري، بما يتناسب مع دور ورسالة الأزهر محليًا في جانب التوعية.