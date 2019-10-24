سباق تسلح الذكاء الاصطناعي





زادت تقارير وسائل الإعلام الروسية التي ترعاها الدولة عن الاستخدامات العسكرية المحتملة لمنظمة العفو الدولية في منتصف عام 2017. في مايو 2017 ، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة كرونستادت الروسية ، وهي مقاول دفاعي ، أنه "توجد بالفعل أنظمة تشغيل مستقلة تمامًا للذكاء الاصطناعى توفر وسائل لمجموعات الطائرات بدون طيار ، عندما تقوم بمهامها بشكل مستقل ، وتتقاسم المهام فيما بينها ، وتتفاعل "، وأنه أمر لا مفر منه أن" أسراب الطائرات بدون طيار "سوف تطير في يوم من الأيام فوق مناطق القتال.





لقد اختبرت روسيا العديد من أنظمة القتال المستقلة وشبه المستقلة ، مثل وحدة الكلاشنكوف "الشبكة العصبية" القتالية ، باستخدام مدفع رشاش ، وكاميرا ، الذكاء الاصطناعى التي يدعي صناعها أن بإمكانها إصدار أحكام الاستهداف الخاصة بها دون تدخل بشري. في سبتمبر 2017 ، خلال خطاب يوم المعرفة الوطني لأكثر من مليون طالب في 16000 مدرسة روسية ، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الذكاء الاصطناعي هو المستقبل ، ليس فقط لروسيا ولكن للبشرية جمعاء ... كل من يصبح القائد في هذا المجال سيصبح حاكم العالم ". رفضت الحكومة الروسية بشدة أي حظر على منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية الحكم ، مما يشير إلى أنه يمكن تجاهل هذا الحظر.



وفقًا لتقرير صدر في فبراير 2019 من قبل غريغوري سي ألين من مركز الأمن الأمريكي الجديد ، "تعتقد القيادة الصينية - بما في ذلك الرئيس شي جين بينغ - أن كونها في طليعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى أمر حاسم لمستقبل التنافس العالمي على القوة العسكرية والاقتصادية ".





قال مسؤولون عسكريون صينيون إن هدفهم هو دمج تقنية الذكاء الاصطناعي التجاري "لتضييق الفجوة بين الجيش الصيني والقوى العالمية المتقدمة". إن العلاقات الوثيقة بين وادي السيليكون والصين ، والطبيعة المفتوحة لمجتمع الأبحاث الأمريكي ، قد أتاحت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في الغرب متاحة بسهولة للصين ؛ بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع الصناعة الصينية بالعديد من إنجازات الذكاء الاصطناعى المحلية الخاصة بها ، مثل بايد واجتياز علامة بارزة لإمكانية التعرف على الكلام باللغة الصينية في عام 2015. اعتبارا من عام 2017 ، تهدف خريطة طريق بكين إلى إنشاء صناعة بقيمة 150 مليار دولار لمنظمة العفو الدولية بحلول عام 2030. قبل عام 2013 ، كانت المشتريات الدفاعية الصينية مقيدة بشكل أساسي بعدد من التكتلات ؛ ومع ذلك ، اعتبارًا من عام 2017 ، غالبًا ما تصدر الصين التكنولوجيا الناشئة الحساسة مثل الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي من الشركات الناشئة الخاصة.





تعهدت إحدى الدول الصينية باستثمار 5 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعى . خصصت بكين ملياري دولار لتطوير حديقة تطويرية. و اليابان تايمز ذكرت في عام 2018 أن الاستثمارات الصينية الخاصة السنوية للذكاء الاصطناعى تقل عن 7 مليارات دولار في السنة. حصلت الشركات الناشئة الذكاء الاصطناعى في الصين على ما يقرب من نصف إجمالي الاستثمارات العالمية في الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعى في عام 2017 ؛ قدم الصينيون ما يقرب من خمسة أضعاف براءات اختراع الذكاء الاصطناعى مثلما فعل الأمريكيون.





نشرت الصين ورقة موقف في عام 2016 تتساءل عن مدى كفاية القانون الدولي الحالي لمعالجة احتمال وجود أسلحة تتمتع بالحكم الذاتي بالكامل ، لتصبح أول عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطرح هذه القضية. في عام 2018 ، دعا شي إلى تعاون دولي أكبر في مجال البحوث الأساسية الذكاء الاصطناعى . أعرب المسؤولون الصينيون عن قلقهم من أن الذكاء الاصطناعى مثل الطائرات بدون طيار يمكن أن تؤدي إلى حرب بطريق الصدفة، لا سيما في غياب المعايير الدولية.





في عام 2014 ، افترض وزير الدفاع السابق تشاك هاجل "إستراتيجية الأوفست الثالثة" أن التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي ستحدد الجيل القادم من الحرب. وفقًا لشركة Govini لعلوم وتحليلات البيانات ، زادت وزارة الدفاع الأمريكية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية من 5.6 مليار دولار في عام 2011 إلى 7.4 مليار دولار في عام 2016.





ومع ذلك ، فإن ميزانية NSF المدنية الذكاء الاصطناعى لم تشهد أي زيادة في عام 2017. لدى الولايات المتحدة العديد من البرامج القتالية العسكرية لمنظمة العفو الدولية ، مثل السفينة الحربية ذاتية الحكم Sea Hunter ، والتي صممت للعمل لفترات طويلة في البحر دون وجود فرد واحد من أفراد الطاقم ، وحتى لتوجيه نفسها داخل وخارج الميناء.





اعتبارًا من عام 2017 ، يتطلب الأمر التوجيهي المؤقت لوزارة الدفاع في الولايات المتحدة إبقاء عامل بشري في الحلقة عندما يتعلق الأمر بحياة الإنسان بواسطة أنظمة أسلحة مستقلة. ذكرت صحيفة Japan Times في عام 2018 أن الاستثمار الخاص للولايات المتحدة يبلغ حوالي 70 مليار دولار سنويًا.



في عام 2015 ، عارضت حكومة المملكة المتحدة فرض حظر على الأسلحة الفتاكة المتمتعة بالحكم الذاتي ، قائلة إن "القانون الإنساني الدولي ينص بالفعل على تنظيم كاف لهذا المجال" ، ولكن جميع الأسلحة التي تستخدمها القوات المسلحة البريطانية ستكون "تحت إشراف الإنسان وسيطرته".



صممت طائرة هاربي الإسرائيلية المضادة للنار "بدون طيار ونسيان" لإطلاقها من قبل القوات البرية ، وتطير بشكل مستقل فوق منطقة لإيجاد وتدمير الرادار الذي يناسب المعايير المحددة مسبقًا.



إن المدفع الرشاش Super aEgis II لكوريا الجنوبية ، الذي تم كشف النقاب عنه في عام 2010 ، يرى أنه يستخدم في كل من كوريا الجنوبية والشرق الأوسط.





يمكنه تحديد وتتبع وتدمير هدف متحرك على مسافة 4 كم. في حين أن التكنولوجيا يمكن أن تعمل من الناحية النظرية دون تدخل بشري ، إلا أنه في الممارسة العملية يتم تثبيت الضمانات لتتطلب الإدخال اليدوي. تقول إحدى الشركات الكورية الجنوبية: "لا تنام أسلحتنا ، مثلما يجب على البشر. يمكنهم أن يروا في الظلام ، مثلما لا يستطيع البشر. تقنيتنا تسد الفجوات في القدرات البشرية" ، ويريدون "الوصول إلى ضع حيث يمكن لبرنامجنا تمييز ما إذا كان الهدف صديقًا أم عدوًا أم مدنيًا أو عسكريًا ".



وفقًا لسيمنز الالمانية ، بلغ الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم على الروبوتات 5.1 مليار دولار أمريكي في عام 2010 و 7.5 مليار دولار أمريكي في عام 2015. أصبحت الصين لاعبًا رئيسيًا في أبحاث الذكاء الاصطناعي في 2010. وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز ، في عام 2016 ، نشرت الصين لأول مرة عددًا من أوراق الذكاء الاصطناعي أكثر من الاتحاد الأوروبي بأكمله.





عندما تقتصر على عدد أوراق الذكاء الاصطناعى في أعلى 5 ٪ من الأوراق المذكورة ، فقد تفوقت الصين على الولايات المتحدة في عام 2016 لكنها تخلفت عن الاتحاد الأوروبي. 23 ٪ من الباحثين الذين حضروا مؤتمر الجمعية الأمريكية لتقدم الذكاء الاصطناعي لعام 2017 كانوا من الصينيين. توقع إريك شميدت ، الرئيس السابق لشركة الأبجدية ، أن الصين ستكون الدولة الرائدة في الذكاء الاصطناعى بحلول عام 2025.



في وقت مبكر من عام 2007 ، حذر علماء مثل أستاذ الذكاء الاصطناعى ويل شاركي من "سباق تسلح ناشئ بين الدول ذات التكنولوجيا المتقدمة لتطوير غواصات ذاتية الحكم وطائرات مقاتلة وسفن حربية ودبابات يمكنها العثور على أهدافها الخاصة وتطبيق القوة العنيفة دون تدخل قرارات الإنسان ذات مغزى ".





في وقت مبكر من عام 2014 ، حذر المتخصصون في الذكاء الاصطناعى مثل ستيف أوموهوندرو من أن "سباق تسلح للأسلحة مستقل يحدث بالفعل". جادل مايلز بروندج من جامعة أكسفورد بأن سباق التسلح للذكاء الاصطناعى يتم تخفيفه إلى حد ما من خلال الدبلوماسية: "لقد رأينا في مختلف سباقات التسلح التاريخية أن التعاون والحوار يمكن أن يدر أرباحًا". وقع أكثر من مائة خبير خطابًا مفتوحًا في عام 2017 يدعو الأمم المتحدة إلى معالجة مسألة الأسلحة المستقلة الفتاكة ؛ ومع ذلك ، في دورة نوفمبر / تشرين الثاني 2017 لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة ، لم يتمكن الدبلوماسيون من الاتفاق حتى على كيفية تعريف هذه الأسلحة. صرح السفير الهندي ورئيس اتفاقية الأسلحة التقليدية بأن الاتفاق على القواعد لا يزال بعيد المنال.





اعتبارا من عام 2017 ، دعا 22 دولة إلى فرض حظر كامل على الأسلحة الفتاكة المتمتعة بالحكم الذاتي. يعتقد العديد من الخبراء أن محاولات حظر الروبوتات القاتلة بالكامل ستفشل على الأرجح. يتنبأ تقرير صدر عام 2017 من مركز بيلفر بجامعة هارفارد بأن الذكاء الاصطناعى لديها القدرة على أن تكون تحويلية مثل الأسلحة النووية. يزعم التقرير أيضًا أن "منع الاستخدام العسكري الموسع للذكاء الاصطناعى أمر مستحيل على الأرجح" وأن "الهدف الأكثر تواضعًا المتمثل في الإدارة الآمنة والفعالة للتكنولوجيا يجب متابعته" .





تم توقيع 2015 رسالة مفتوحة تدعو إلى حظر من أنظمة الأسلحة الآلية المميتة من قبل عشرات الآلاف من المواطنين، بما في ذلك العلماء مثل الفيزياء ستيفن هوكينج ، تسلا قطب ايلون موسك ، و أبل الصورة ستيف وزنياك . حذر البروفيسور نويل شاركي من جامعة شيفيلد من أن الأسلحة ذاتية الحكم ستقع حتما في أيدي الجماعات الإرهابية مثل الدولة الإسلامية .





العديد من شركات التكنولوجيا الغربية حريصة على الارتباط الوثيق مع الجيش الأمريكي ، خوفًا من فقدان الوصول إلى السوق الصينية. وعلاوة على ذلك، فإن بعض الباحثين، مثل DeepMind الصورة ديميس حاسابيز ، ويعارض فكريا إلى المساهمة في العمل العسكري. على سبيل المثال ، يعتبر Project Maven أحد مشاريع البنتاغون التي تتضمن استخدام الموهبة الهندسية في التعلم الآلي لتمييز الأشخاص والكائنات في مقاطع الفيديو بدون طيار ، التي تم إنشاؤها في مذكرة أعدها نائب وزير الدفاع الأمريكي في 26 أبريل 2017. المعروف أيضًا باسم فريق عمل الخوارزميات وورفير كروس ، إنه ، وفقًا لجنرال في سلاح الجو الأمريكي جاك شاناهان في نوفمبر / تشرين الثاني 2017 ، هو مشروع "مصمم ليكون هذا المشروع التجريبي ، هذا المستكشف ، الذي يشعل الشعلة أمام الذكاء الاصطناعي عبر بقية وزارة [الدفاع] ".



سباق التسلح الذكاء الاصطناعي هو المنافسة بين اثنين أو أكثر من الدول لقواتها العسكرية مجهزة أفضل " الذكاء الاصطناعي " (AI). منذ منتصف عام 2010 ، جادل العديد من المحللين بأن سباق التسلح العالمي من أجل ذكاء اصطناعي أفضل قد بدأ بالفعل. صرح الجنرال الروسي فيكتور بونداريف ، القائد الأعلى للقوات الجوية الروسية ، أنه منذ فبراير 2017 ، كانت روسيا تعمل على صواريخ موجهة من الذكاء الاصطناعى يمكنها أن تقرر تبديل الأهداف في منتصف الرحلة الجوية.