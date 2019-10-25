مفاجأة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

الجرجير من الخضراوات الورقية التى تتمتع باحتوائها على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحمى الجسم من بعض الأمراض، فيتناول الكثير من الأشخاص الجرجير و لكن لا يعلمون مدى تأثيره أو فوائده على الجسم.



وفى هذا السياق، كشف الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول الجرجير، وتتمثل فى ...





- يقي من الإصابة بـ الأنيميا

- يساعد في عملية الهضم

- يحافظ على صحة الجلد، ويمنحه النضارة والحيوية

- يقوى عضلة القلب

-يقضي على العدوى البكتيرية و الطفيلية التي تصيب فروة الرأس

- يقي من الإصابة بنزلات البرد

-يقي من الإصابة بالسرطان

- يحافظ على صحة الشعر، وفروة الرأس

- يعالج قشرة الشعر

- يحافظ على صحة العين

- يقوى جذور الشعر

- يعزز عمل جهاز المناعة