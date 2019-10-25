ارحمونا .. رضوى الشربيني تثير الجدل بفيديو لها.. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام " فيديو جديد لها .
وعلقت رضوى الشربيني على الفيديو قائلة " ارحمونا ".
وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : مفيش احسن من الشتاء - اخيرا حد متفق معاية - لا طبعا الشتا احسن .
وتقدم الاعلامية رضوى الشربيني برنامج هى وبس على شاشة سي بي سي سفرة .
وعلقت رضوى الشربيني على الفيديو قائلة " ارحمونا ".
وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : مفيش احسن من الشتاء - اخيرا حد متفق معاية - لا طبعا الشتا احسن .
وتقدم الاعلامية رضوى الشربيني برنامج هى وبس على شاشة سي بي سي سفرة .