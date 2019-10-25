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فن

ارحمونا .. رضوى الشربيني تثير الجدل بفيديو لها.. شاهد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:38 ص
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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سيد احمد
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام " فيديو جديد لها .

وعلقت رضوى الشربيني على الفيديو قائلة " ارحمونا ".

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : مفيش احسن من الشتاء - اخيرا حد متفق معاية - لا طبعا الشتا احسن .

وتقدم الاعلامية رضوى الشربيني برنامج هى وبس على شاشة سي بي سي سفرة . 
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ارحمونا😂😂😂

A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny) on

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