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مرأة

أيهما أجمل.. بلقيس تتألق بإطلالتين من ديور .. صور

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
بلقيس
بلقيس
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هاجر هانئ
تألقت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي خلال هذا الأسبوع بإطلالتين مختلفتين من دار الأزياء العالمية ديور.

حيث اعتمدت فى إطلالتها الأولى على قميص جينز بلغ سعره 2954 ريالا سعوديا، ونسقت معها جيبة بليسيه بلغت 6781، وأكملت بلقيس إطلالتها بحزام أسود عريض باللون الأسود من علامة ديور بلغت تكلفته 4504 ريالا.

أما الإطلالة الثانية، ظهرت الفنانة الخليجية مرتدية بلوزة سوداء، ونسقت معها جيبة ذات كرانيش بسيطة، وحزام أسود عريض حول منطقة الخصر، فيما انتعلت حذاء أنيقًا ذا كعب عالٍ.

واعتمدت الفنانة بلقيس في كل إطلالة على اختيار أحدث صيحات المكياج، والاعتماد على تسريحات الشعر البسيطة.
أيهما أجمل.. بلقيس تتألق بإطلالتين من ديور .. صور
أيهما أجمل.. بلقيس تتألق بإطلالتين من ديور .. صور
أيهما أجمل.. بلقيس تتألق بإطلالتين من ديور .. صور
أيهما أجمل.. بلقيس تتألق بإطلالتين من ديور .. صور
أيهما أجمل.. بلقيس تتألق بإطلالتين من ديور .. صور
أيهما أجمل.. بلقيس تتألق بإطلالتين من ديور .. صور
أيهما أجمل.. بلقيس تتألق بإطلالتين من ديور .. صور
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