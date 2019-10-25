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فن

لوسي: تكشف مصير مسلسل البيت الكبير

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
لوسي
لوسي
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شيرى نبيل
عبرت النجمة لوسي عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل " البيت الكبير " أمام الفنان أحمد بدير الذي عرض منذ فترة .

وقالت لصدي البلد : تعاقدت رسميا عليه وبدأنا التحضير له بعد فترة قصيرة من عرض الجزء الثانى، وعقدنا جلسات عمل، ووجدنا أن المؤلف فى استطاعته أن يمد أحداثه دون ملل.

والشخصيات لها أبعاد أخرى وتغييرات يشهدها الجزء الثالث بعدما حقق الجزأين الأول والثانى نجاحا جماهيريا كبيرا.

مسلسل "البيت الكبير" المسلسل دراما صعيدية ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، ويناقش قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعي، ويشارك في بطولته لوسي، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، الراقصة دينا، طارق صبري، ريم هلال، دنيا المصري، أحمد صيام، شريف باهر، تيسير عبد العزيز، إيمان أيوب، أحمد النقلي، وعلى الوصال، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.
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