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ثقافة

محمد إبراهيم طعيمة يتعاقد مع دار الياسمين على "ريحة الحبايب"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:40 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
تعاقد الكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة مع دار الياسمين للنشر والتوزيع على كتابه الجديد "ريحة الحبايب"، والمقرر طرحه في الأسواق قبيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، التي ستقام في يناير المقبل.

وتدور فكرة "ريحة الحبايب" حول عدد من القصص والحكايات الإنسانية لعدد من نجوم ونجمات الوسط الفني أمثال جورج سيدهم، نجاح الموجي، سناء يونس، ناهد شريف، عبدالفتاح القصري، وحسين الشربيني، حيث يرصد المؤلف مجموعة من قصص الحب والأحزان التي عاشها هؤلاء الفنانين بعيدًا عن أعمالهم الفنية المعروفة للعامة.

ويعد كتاب "ريحة الحبايب" هو العمل الأدبي الرابع للكاتب محمد إبراهيم طعيمة، حيث صدر له عام 2011 رواية "رجالة الهانم" التي حققت نجاحًا كبيرًا وتم عمل طبعتين لها، وكتاب "عفريتة هانم" عام 2014، الذي يحكي قصة حياة الفنانة الراحلة سامية جمال، ورواية "مولد سيدي البيومي" في 2016 والتي تم تحويلها لعمل مسرحي.
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