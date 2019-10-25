Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمود البزاوي يحيى ذكرى ابن شقيقه الشهيد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:04 ص
محمود البزاوي
محمود البزاوي
Advertisements
شيرى نبيل
نشر الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يحيي بها ذكرى استشهاد ابن شقيقه.

وكتب البزاوي: "النهاردة ٢٥ أكتوبر الذكرى الرابعة لاستشهاد أحد أبطال عملية حق الشهيد في سيناء ابن أخويا الشهيد البطل هشام مصطفى البزاوي، اللي ربنا كرمه بالشهادة وكرمنا كلنا كعيلة بالفخر والعزة.. ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي".

واستشهد هشام مصطفى البزاوى، 27 عاما، أثناء عملية قادها عشماوى فى منطقة الواحات الغربية، خلال شهر .
محمود البزاوي يحيى ذكرى ابن شقيقه الشهيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق مؤثر من محمود البزاوي عن شهداء نصر أكتوبر المجيد وشهداء سيناء

ترشيحاتنا

أول صور من حفل زفاف الإعلامية بوسى الطيار

لبنان.. ملحن شهير يعتدي بالضرب على مذيعة وسط المظاهرات.. فيديو

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور

أول قرار من ميتشو عقب فوز الزمالك على جينيراسيون في أبطال أفريقيا

تضرب زملاءها بـ الشلوت.. عمرو محمود ياسين يتحدث عن زوجته.. فيديو

هذه الصلاة تجلب البركة وتجبر الخلل في الفريضة .. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل.. بلقيس تتألق بإطلالتين من ديور .. صور

بفستان قصير لامع .. ليلى علوى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها .. صور

صياد يعثر بالصدفة على كتلة من "قيء الحوت".. سعرها خيالي لن تصدقه!