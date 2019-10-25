محمود البزاوي يحيى ذكرى ابن شقيقه الشهيد

نشر الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يحيي بها ذكرى استشهاد ابن شقيقه.



وكتب البزاوي: "النهاردة ٢٥ أكتوبر الذكرى الرابعة لاستشهاد أحد أبطال عملية حق الشهيد في سيناء ابن أخويا الشهيد البطل هشام مصطفى البزاوي، اللي ربنا كرمه بالشهادة وكرمنا كلنا كعيلة بالفخر والعزة.. ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي".



واستشهد هشام مصطفى البزاوى، 27 عاما، أثناء عملية قادها عشماوى فى منطقة الواحات الغربية، خلال شهر .