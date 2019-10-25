بالأخضر ..هيدى كرم بإطلالة جذابة .. شاهد

نشرت الفنانة هيدى كرم صورة له عبر خاصية استورى من خلال موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وظهرت هيدى كرم باطلالة جذابة مرتديا فستان اخضر وفى يديها ورده.



يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هيدي كرم الدرامية مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوي خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.

