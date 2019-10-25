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فن

بالأخضر ..هيدى كرم بإطلالة جذابة .. شاهد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:28 ص
هيدى كرم
هيدى كرم
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سيد احمد
نشرت الفنانة هيدى كرم صورة له عبر خاصية استورى من خلال موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وظهرت هيدى كرم باطلالة جذابة مرتديا فستان اخضر وفى يديها ورده.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هيدي كرم الدرامية مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوي خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.
بالأخضر ..هيدى كرم بإطلالة جذابة .. شاهد
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