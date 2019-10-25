الأرصاد تحذر المواطنين من الخروج: اليوم ذروة موجة الطقس السيئ

تستمر الأحوال الجوية على البلاد، اليوم الجمعة، في حالة عدم الاستقرار والمتوقع أن تستمر حتى غدا السبت، حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.



صرح الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة هو ذروة موجة عدم الاستقرار التي تشهدها الأحوال الجوية، موضحا أنه اعتبارا من الأحد القادم، سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار تكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء وتعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.



وتناشد هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين في مدن السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء عدم الخروج غدا الجمعة، إلا في حالة الضرورة القصوى، حرصا على سلامتهم ومنعا للتكدسات المرورية، كما تنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة وتهدئة السرعة على الطرق أثناء المطر.



َتحذر الهيئة المسؤولين بالمناطق الساحلية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء اتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة المخاطر التي قد تنجم عن السيول.