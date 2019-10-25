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فن

في عيد ميلاده.. آخر ظهور لشبيه عادل إمام

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:41 ص
نصر حماد
نصر حماد
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أحمد إبراهيم
يحتفل اليوم الفنان نصر حماد بعيد ميلاده والذى ظهر فى عدد من الأدوار الثانوية التي كانت تميل إلى الكوميديا،حيث اشتهر بخفة الظل.

وأثار نصر حماد جدلا واسعا عند ظهوره حيث يشبه إلى حد كبير الزعيم عادل إمام مما دفع المنتجين إلى استغلاله في أدوار ثانوية ببعض الأفلام.

وقد أثار نصار عديدا من علامات الاستفهام عند ظهوره قرر التوقف عن الأدوار الثانوية وظهر بكثرة في أفلام المقاولات ثم اختفى.

وكان آخر ظهور لنصر حماد في العديد من الأعمال الخليجية في الدراما والمسرح، وظهر بعد أن تقدم في العمر والغريب أن الشبه بينه وبين النجم الكبير عادل إمام أصبح أكثر وضوحا.

نصر حماد من مواليد 25 أكتوبر عام 1958 ومن أبرز أعماله خمسة وخميسة، الطريق إلى مستشفى المجانين، الأب الشرعي عجيب غريب، زمان لول.
في عيد ميلاده.. آخر ظهور لشبيه عادل إمام
في عيد ميلاده.. آخر ظهور لشبيه عادل إمام
في عيد ميلاده.. آخر ظهور لشبيه عادل إمام
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