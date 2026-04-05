توك شو

العميد فواز عرب: إيران تصعّد ضرباتها في الخليج مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب

منار عبد العظيم

حذّر العميد فواز عرب من تصاعد واضح في وتيرة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الساعات الأخيرة، موضحًا أن هذا التصعيد يستهدف بشكل أساسي دول الخليج في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة.

رسائل سياسية وعسكرية لإيران

أوضح عرب، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامية أمل مضهج، أن هذا التحرك الإيراني يأتي مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لإبداء موقفها من الاتفاق المرتقب.

وأشار إلى أن إيران تسعى من خلال هذا التصعيد إلى فرض واقع ميداني يوضح قدرتها على التأثير وإلحاق الضرر، مع إرسال رسائل سياسية وعسكرية واضحة، مؤكّدًا أن قدراتها الصاروخية المتقدمة لا تزال قائمة رغم الشائعات حول تدمير جزء من ترسانتها.

تحذير للولايات المتحدة ومخاطر المواجهة

شدد العميد فواز عرب على ضرورة أن تأخذ الولايات المتحدة هذه المعطيات بعين الاعتبار في أي تحرك عسكري مستقبلي، موضحًا أن المشهد الإقليمي يزداد تعقيدًا في ظل استمرار التصعيد وتبادل الرسائل بين الأطراف المختلفة، ما قد يرفع من احتمالات التوتر والنزاع في المنطقة.

العميد فواز عرب إطلاق الصواريخ وتيرة إطلاق الصواريخ والطائرات

