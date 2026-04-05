الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خبير إقليمي: الضربات الأمريكية لإيران لم تسقط النظام وخلقت أزمات عالمية وإقليمية

منار عبد العظيم

قال أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية، إن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية والصاروخية والعسكرية والصناعية في إيران ربما حققت تدميرًا ماديًا كبيرًا، لكنها لم تحقق الهدف الأهم: إسقاط النظام الإيراني أو دفعه إلى الانقضاض على نفسه أو التفكك.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية أن أي نجاح عسكري من هذا النوع لا يمكن قياسه بمعزل عن الأبعاد السياسية والاجتماعية، مؤكدًا أن النظام الإيراني ظل صامدًا رغم الضربات.

أزمات أمريكية داخلية وعالمية

أشار عوض إلى أن التحرك الأمريكي تسبب في أزمات على نطاق عالمي، لافتًا إلى أن الضربات أثرت بشكل مباشر على سوق الطاقة العالمي وأثارت خلافات كبيرة داخل الولايات المتحدة نفسها.

وأضاف أن الضربات لم تغير النظام الإيراني، بل غيّرت في النظام الأمريكي ذاته، خاصة في المؤسسة العسكرية والسياسية، ما أدى إلى احتجاجات واسعة من الجمهور الأمريكي على سياسات الإدارة، وهو ما وصفه بأنه “انشقاق داخلي أمريكي”، وليس نتيجة لضغوط على إيران.

تأثير على الدول العربية والمنطقة

وذكر مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية أن العديد من الدول العربية تأثرت بشكل سلبي من العمليات الأمريكية، حيث لم تأخذ واشنطن في الاعتبار مصالح هذه الدول أو وضعها السياسي والاقتصادي، ما ساهم في زيادة التوتر الإقليمي.

وشدد على أن الحرب الأمريكية في المنطقة تفتقر إلى المشروعية القانونية، وأن هناك خلافات داخل حلف الناتو حول هذا التحرك، ما يعكس ضعف الصورة والسمعة والأداء على المستوى الدولي.

أحمد رفيق عوض الضربات الأمريكية القاهرة الإخبارية

