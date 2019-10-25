Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أمطار رعدية غزيرة تضرب الإسكندرية.. صور

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:54 ص
امطار رعدية - الإسكندرية
امطار رعدية - الإسكندرية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
عادت موجة الطقس السيئ لضرب سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، يصاحبها أمطار رعدية غزيرة ورياح وارتفاع أمواج البحر وانخفاض في درجات الحرارة.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الأمطار لم تؤثر على حركة الملاحة البحرية بميناءي الإسكندرية والدخيلة حتى الآن.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.

ودفعت الشركة بالتنسيق مع الأحياء، بـ 93 سيارة "شفط" وبدالات وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة، لشفط تراكمات مياه الأمطار، لضمان استمرار حركة المرور.

وتسببت موجة الطقس السيئ الحالية، في غرق شوارع المدينة وانهيار عقار، ما أسفر عن مصرع طفلة وعامل نظافة وإصابة آخر.
أمطار رعدية غزيرة تضرب الإسكندرية.. صور
أمطار رعدية غزيرة تضرب الإسكندرية.. صور
أمطار رعدية غزيرة تضرب الإسكندرية.. صور
أمطار رعدية غزيرة تضرب الإسكندرية.. صور
أمطار رعدية غزيرة تضرب الإسكندرية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار وثلج.. محافظ الإسكندرية في الشارع بسبب الطقس السيئ

رغم الطقس السيئ .. انتظام العمل في ميناء الإسكندرية

شاهد.. رفع تراكمات الأمطار من شوارع مدينة الإسكندرية

ترشيحاتنا

اليوم.. أمطار غزيرة ورعدية قد تصل إلى سيول .. والعظمى بالقاهرة 24

أخبار الرياضة .. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور .. إيقاف فرجاني ساسي.. قرار عاجل من الأهلي

فى عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقى للنجمة كاتى بيرى

العثور على 39 جثة لمهاجرين صينيين داخل مقطورة.. وردة فعل غير متوقعة من السائق

تصرف ذكي من شباب مصري لحماية المواطنين من الصعق خلال الأمطار.. شاهد ماذا فعلوا

قصة حب ورحلة كفاح وبكاء.. القصة الكاملة لانهيار عمرو محمود ياسين وزوجته

Advertisements

أخبار الرياضة .. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور .. إيقاف فرجاني ساسي.. قرار عاجل من الأهلي

بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. توقعات بتراجع أسعار البنزين واللحوم والدواجن

رد صادم من مرتضى منصور على سوء أداء الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار

دعاء للميت قصير يوم الجمعة من 9 كلمات يجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي.. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

مفاجأة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

بسبب زيارة الخطيب.. مرتضى منصور يفتح النار على الإعلام الرياضي

أمطار رعدية غزيرة تضرب الإسكندرية.. صور

بفستان قصير لامع .. ليلى علوى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها .. صور

دعاء للميت بالرحمة يجعل قبره خير مسكن تغفو به عيناه حتى تقوم الساعة

مرتضى منصور: الزمالك المتصدر الفعلي للدوري وحكسب إنبي 6 أو 7

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي.. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

بفستان أسود .. ملكة جمال مصر تتألق في إطلالة عصرية

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار